Россиянин 3 года получал пенсию как гражданин Казахстана
Сотрудниками миграционной службы Департамента полиции ВКО на ежедневной основе проводится работа по выявлению лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством.
Так, 1 октября стражи порядка сняли с авиарейса «Семей – Усть-Каменогорск» 28-летнего гражданина Республики Кыргызстан, который в 2016 году принял гражданство Кыргызской Республики, а проживая на территории Казахстана, использовал документы, удостоверяющие личность гражданина РК. Мотивов для двойного гражданства несколько – это беспрепятственное пересечение госграницы в период карантинных ограничений, возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций: массовые беспорядки, уголовные преследования, ухудшение эпидситуации, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы.
Еще один случай двойного гражданства выявили сотрудники миграционной службы Глубоковского района. 4 октября при проведении сверки с Государственным Центром по выплате пенсий был выявлен 66-летний житель районного центра, который приобрел гражданство Российской Федерации 19 лет назад. Мужчина в течение 16 лет получал российскую пенсию, а 2018 году, по достижении пенсионного возраста, оформил пенсию на территории РК. В настоящее время рассматривается вопрос о возращении незаконно полученных денежных средств.
– За использование документов граждан Казахстана иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье 496 КРКобАП в виде штрафа в сумме 100 МРП. Документы, удостоверяющие личность граждан Республики Казахстан, изъяты и зарегистрирована утрата гражданства, – рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.
Напомним, до вступления в гражданство другой страны гражданину РК необходимо отказаться от казахстанского гражданства. Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК.
Отметим, что с начала года на территории ВКО стражи порядка выявили более 60 «двойников», в этой связи, миграционная служба напоминает о том, что согласно Конституции Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается, и просит соблюдать миграционное законодательство. В случае нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности по статье 496 Кодекса.