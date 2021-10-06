Россиянин 3 года получал пенсию как гражданин Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Глубоковском районе выявлен гражданин РФ, который три года получал пенсию как гражданин Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками миграционной службы Департамента полиции ВКО на ежедневной основе проводится работа по выявлению лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством.

Так, 1 октября стражи порядка сняли с авиарейса «Семей – Усть-Каменогорск» 28-летнего гражданина Республики Кыргызстан, который в 2016 году принял гражданство Кыргызской Республики, а проживая на территории Казахстана, использовал документы, удостоверяющие личность гражданина РК. Мотивов для двойного гражданства несколько – это беспрепятственное пересечение госграницы в период карантинных ограничений, возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций: массовые беспорядки, уголовные преследования, ухудшение эпидситуации, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы.

Еще один случай двойного гражданства выявили сотрудники миграционной службы Глубоковского района. 4 октября при проведении сверки с Государственным Центром по выплате пенсий был выявлен 66-летний житель районного центра, который приобрел гражданство Российской Федерации 19 лет назад. Мужчина в течение 16 лет получал российскую пенсию, а 2018 году, по достижении пенсионного возраста, оформил пенсию на территории РК. В настоящее время рассматривается вопрос о возращении незаконно полученных денежных средств.

– За использование документов граждан Казахстана иностранцы были привлечены к административной ответственности по статье 496 КРКобАП в виде штрафа в сумме 100 МРП. Документы, удостоверяющие личность граждан Республики Казахстан, изъяты и зарегистрирована утрата гражданства, – рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

Напомним, до вступления в гражданство другой страны гражданину РК необходимо отказаться от казахстанского гражданства. Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК.

Отметим, что с начала года на территории ВКО стражи порядка выявили более 60 «двойников», в этой связи, миграционная служба напоминает о том, что согласно Конституции Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается, и просит соблюдать миграционное законодательство. В случае нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности по статье 496 Кодекса.