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Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана
15 Июля 2022 10:02

Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Абайской области мужчина 13 лет умалчивал о двойном гражданстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники миграционной службы департамента полиции выявили очередной факт двойного гражданства. В Бородулихинском районе полицейские установили, что 55-летний мужчина в 2009 году приобрел гражданство Российской Федерации, о чем умалчивал. Являясь уже 13 лет гражданином соседней страны, при въезде на территорию Казахстана мужчина продолжал использовать документы гражданина РК.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 ч.1 КоАП РК, в виде штрафа размером 100 МРП. У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан и зарегистрирована утрата казахстанского гражданства», – сообщил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

С начала года в Восточном Казахстане за нарушение законодательства о гражданстве привлечено к административной ответственности 40 человек.


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