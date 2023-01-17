Россияне стали лидерами по приобретению недвижимости в Турции

17 Января 2023, 18:18

АНКАРА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Граждане России стали лидерами в плане приобретения жилья в Турции в 2022 году. Они купили свыше 16 тысяч единиц недвижимости, обойдя почти вдвое жителей Ирана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным национального института статистики, россияне приобрели за год в общей сложности 16 312 единиц жилья. Они лидировали и в декабре, купив 2 403 единицы недвижимости. Граждане Ирана приобрели в прошлом году в Турции 8 223 квартиры. За ними следуют жители Ирака, на долю которых пришлась 6 241 единица недвижимости.

Всего иностранцам в Турции в прошлом году было продано 67 490 единиц жилья, рост по сравнению с 2021 годом составил 15,2%. Общая доля жилья, приобретенного иностранцами в 2022 году, составила 4,5%. Больше всего недвижимости они купили в Стамбуле (24 953), за ним следует Анталья (21 860), на третьем месте находится провинция Мерсин, где строится первая турецкая АЭС «Аккую» (4 316).

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