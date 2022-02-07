+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Россияне назвали самые доходные профессии

7 Февраля 2022 21:56
Поделиться:
Россияне назвали самые доходные профессии

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Профессия политика является наиболее доходной по мнению каждого пятого (19%) участника опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В качестве примера других высокооплачиваемых профессий респонденты назвали специалиста в сфере компьютерных технологий и предпринимателя (по 13%), свидетельствуют результаты опроса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Восемь человек пострадали при обрушении навеса на курорте в Турции
Елизавета II хочет даровать жене принца Чарльза титул королевы-консорта Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине Россия запустила в космос военный спутник

«Каждый пятый россиянин считает наиболее доходной профессию политика (19%), по 13% - IT-специалиста и предпринимателя, профессию юриста назвали 11%, а каждый десятый отметил высокий заработок у специалистов банковской, газовой и нефтяной сфер и у занятых в медицине (по 10%)», - говорится в сообщении.

За последние 15 лет россияне стали меньше считать доходными профессии в таких сферах, как юриспруденция (23% в 2006 году, -12 п. п.), предпринимательство (20%, -7 п. п.,), экономика (12%, -7 п. п.) государственная служба (7%, -5 п. п.,), а также банковское дело (14%, -4 п. п.). За это время возросла доля тех, кто считает наиболее высокооплачиваемой профессию IT-специалиста (4% в 2006 г. +9 п. п.), работника в таких сферах, как энергетика и нефтегазовая промышленность (3%, +7 п. п.) и медицина (5%, +5 п. п.). С 2006 года практически не изменилось представление россиян о доходности таких профессий, как работник сферы торговли и услуг (+0 п. п., 5%), а также образования (+1 п. п., 1%), строитель (+2 п. п., 3%), сварщик, токарь, слесарь и электрик (+2 п. п., 1%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 сентября 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Россия   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Восемь человек пострадали при обрушении навеса на курорте в Турции
Елизавета II хочет даровать жене принца Чарльза титул королевы-консорта
Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине
Россия запустила в космос военный спутник
Популярное
1 Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
2 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
3 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
4 В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
5 Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
6 В «зеленой зоне» три области и один мегаполис Казахстана
Читайте также
Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Азербайджане
В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
В «зеленой зоне» три области и один мегаполис Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив