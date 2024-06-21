Россиянам невыгодно покупать доллары в Казахстане – Тимур Сулейменов

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о возможном «наплыве» россиян в казахстанских обменных пунктах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, Национальный банк держит на контроле эту ситуацию. Территориальным подразделениям в Астане, Алматы и приграничных регионах даны поручения мониторить, есть ли «наплыв» россиян в обменных пунктах.

- Никакого наплыва нет. Более того, в четверг же Мосбиржа попала под санкции, и они перешли на иной способ курсообразования. Там был у них курс рубля к доллару около 90, сейчас курс - 85. У них, наоборот, сегодня проблема, что курс рубля усилился. Так если у тебя курс рубля усилился, зачем ты в Казахстан будешь приезжать и в казахстанских обменниках искать доллар. Поэтому я бы не верил в это, – заявил Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания Парламента.

Ранее глава Нацанка РК сообщил, что сейчас KASE ведет переговоры с Московской биржей о возможном выкупе российской доли.