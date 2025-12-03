Россиян уговорили покинуть самолет, вынужденно приземлившийся в Актау вместо Актобе

По информации аэропорта Актау, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в 14:26 по местному времени.

Пассажирам рейса, согласно информации представительства авиакомпании, были предложены гостиница и варианты дальнейшей доставки до Актобе. На борту оставались 16 пассажиров, которые отказывались покинуть воздушное судно.

По информации ТАСС, дипломатам удалось убедить россиян покинуть воздушное судно. Их разместят в гостинице, сообщили в генконсульстве РФ.

Представительство авиакомпании осуществляет оформление билетов на ближайший рейс Актау – Актобе, вылет которого запланирован на завтра. После завершения оформления ожидается, что пассажиры покинут борт.

Аэропорт Актау работает в штатном режиме и обеспечивает все необходимые условия для обработки вынужденной посадки в соответствии с международными стандартами безопасности.

Напомним, сегодня утром взлетно-посадочная полоса аэропорта Актобе была закрыта. Пассажирские рейсы, которые должны были прибыть в Актобе, были перенаправлены в Актау и Атырау.