    21:26, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Россиян уговорили покинуть самолет, вынужденно приземлившийся в Актау вместо Актобе

    Пассажиры рейса PC240 авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего по маршруту Стамбул – Актобе, согласились покинуть самолет после вынужденной посадки в аэропорту Актау из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Актау
    Фото: пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции

    По информации аэропорта Актау, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в 14:26 по местному времени.

    Пассажирам рейса, согласно информации представительства авиакомпании, были предложены гостиница и варианты дальнейшей доставки до Актобе. На борту оставались 16 пассажиров, которые отказывались покинуть воздушное судно.

    По информации ТАСС, дипломатам удалось убедить россиян покинуть воздушное судно. Их разместят в гостинице, сообщили в генконсульстве РФ.

    Представительство авиакомпании осуществляет оформление билетов на ближайший рейс Актау – Актобе, вылет которого запланирован на завтра. После завершения оформления ожидается, что пассажиры покинут борт.

    Аэропорт Актау работает в штатном режиме и обеспечивает все необходимые условия для обработки вынужденной посадки в соответствии с международными стандартами безопасности.

    Напомним, сегодня утром взлетно-посадочная полоса аэропорта Актобе была закрыта. Пассажирские рейсы, которые должны были прибыть в Актобе, были перенаправлены в Актау и Атырау.

    Карина Кущанова
    Автор
