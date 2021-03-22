Россиян спасли на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Восемь граждан Российской Федерации разместили акмолинские спасатели в пункт обогрева в Есильском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

20 марта в Есильском районе Акмолинской области спасатели разместили в пункт обогрева восемь граждан Российской Федерации, которые направлялись из города Костанай в Нур-Султан.

«Группа россиян на двух автомобилях застряли на трассе в районе города Есиль, у них заканчивался бензин. Их эвакуировали в пункт обогрева, предоставив ночлег. Утром трасса была открыта, и они смогли заправиться и продолжить путь», - рассказали в ведомстве.

Добавим, что 20-21 марта в Атбасарском и Бурабайском районах был эвакуирован в пункт обогрева 31 человек, в том числе двое детей.

Напомним, в связи с выпадением обильных осадков, сильного ветра и гололеда в Акмолинской области разыгралась непогода, и было закрыто движение на всех участках дорог республиканского и областного значения. Однако жители области, проигнорировав сообщение о штормовом предупреждении, выехали в дорогу и попали в снежный плен. Спасатели совместно с местными исполнительными органами и полицией производили эвакуацию и спасение людей. Как добавили в ведомстве, основные аварийно-спасательные работы производились в Бурабайском, Атбасарском и Есильском районах.Акмолинские спасатели в очередной раз обратились к жителям области с просьбой не выезжать за пределы населенных пунктов при получении СМС-уведомления от службы «112», а также не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия. В любой момент можно отследить информацию об изменении прогноза погоды, а также о закрытии дорог, скачав мобильное приложение «Дармен», в котором своевременно обновляется вся необходимая информация, либо по номеру 1403.