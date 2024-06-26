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    19:27, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Россия запретила вещание крупнейших европейских СМИ на своей территории

    телевидение
    Фото: pixabay.com

    Россия в ответ на запрет вещания в Евросоюзе трем российским СМИ запретила вещание крупнейших европейских СМИ на своей территории, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — В качестве ответной меры вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции, — говорится в заявлении на сайте МИД России.

    Это стало ответом на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ: РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета», которое вступает в силу 25 июня.

    Ответственность за подобное развитие событий Москва возлагает исключительно на руководство Евросоюза и на странах ЕС, поддержавших это решение. При этом подчеркивается, что в случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение.

    Перечень СМИ состоит из 81 наименования, в него вошли популярные СМИ и ресурсы 25 стран ЕС и четырех общеесовских медиаоператора.

    С начала 2022 года на территории России прекращено вещание таких каналов, как Euronews, BBC World News, а также заблокирован доступ к более чем 500 интернет-ресурсам популярных западных СМИ, также ограничен доступ к соцсетям Facebook, Twitter (X) и Instagram.

    Теги:
    Соцсети СМИ ЕС Телевидение Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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