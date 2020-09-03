Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Специалисты из швейцарского университета Санкт-Галлен представили рейтинг на основе индекса качества элит, в котором Россия заняла 23-ю строчку из 32, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Лидером по качеству элит оказался Сингапур с показателем в 68,5 балла. Второе и третье места рейтинга заняли Швейцария и Германия с 64,9 и 64,2 баллами соответственно. На четвертой строчке расположилась Великобритания (63,9), пятерку лидеров замыкает США с показателем в 63,4 балла. На последней строчке оказался Египет с показателем в 40 баллов.
По данным рейтинга, Россия, как и южноафриканская страна Ботсвана, набрали по 48,9 балла, разделив 23-е и 24-е места рейтинга. Исследователи отмечают, что в России риски, связанные с внутриполитической ситуацией и геополитической обстановкой, «толкают элиты ближе к властям, что оставляет им меньше возможностей для увеличения ценности».
При составлении рейтинга исследователи ориентировались на четыре основных показателя: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть и политическая ценность.
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