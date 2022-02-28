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Россия закрывает небо для Германии, Испании, Италии, Франции и еще 23 стран

28 Февраля 2022 20:09
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Россия закрывает небо для Германии, Испании, Италии, Франции и еще 23 стран

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Кроме Великобритании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, Эстонии, Словении, Чехии и Польши, с которыми авиасообщение уже было закрыто в обновленный список попали еще 27 стран, включая Германию, Испанию, Италию и Францию.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», - отмечается в сообщении.

В список также попали Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Британские Виргинские острова, Венгрия, Гибралтар, Греция, Дания, Гренландия, Фарерские острова, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Хорватия и Швеция.


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#Россия   #Евросоюз   #Испания   #Франция   #Италия   #Германия  
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