Россия закрывает границу с Беларусью

МОСКВА – КЕМЕРОВО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал он. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса».

Меду тем двое жителей Кемеровской области, у которых подтвердилось заражение коронавирусом нового типа после возвращения из Италии, с момента прибытия в регион находились в изоляции и не посещали мест массового пребывания людей. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина, передает ТАСС.

Местные СМИ опубликовали распространенную в соцсетях информацию о том, что жители Кузбасса с подтвержденным коронавирусом, которые прибыли из Италии 7 марта и были госпитализированы 13 марта, на протяжении этого времени якобы не обращались к врачам, общались с широким кругом людей, ходили на работу и пользовались общественным транспортом.

«Они находились, согласно постановлению об изоляции, один - на даче, другой - дома. Данных о том, что они посещали какие-то учреждения, нет. Это в данном случае фейки», - сказала Кутькина, отвечая на вопрос ТАСС.

В Кузбассе после выявления двух случаев заражения коронавирусом введен и действует режим повышенной готовности. Отменены массовые и общественные мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Вузы перевели студентов на дистанционное обучение, в школах объявлены двухнедельные каникулы.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63.