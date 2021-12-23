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Россия заинтересована в развитии Казахстаном собственных компетенций в космосе – Владимир Путин

23 Декабря 2021 19:00
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Россия заинтересована в развитии Казахстаном собственных компетенций в космосе – Владимир Путин

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Россия выступает за улучшение структуры казахстанско-российских экономических связей с акцентом на высокотехнологичные направления. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции российским и иностранным СМИ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Отвечая на вопрос корреспондента отечественного телеканала «Qazaqstan», В. Путин обозначил основные, на его взгляд, направления сотрудничества Москвы и Нур-Султана.

«Прежде всего, это экономика. С Казахстаном в сфере экономики развиваются отношения по самым разным направлениям. Но одна из главных задач – это изменить структуру наших экономических связей и с большим эффектом работать по направлениям высокотехнологичного развития», - сказал В. Путин.

«Это цифровизация, прежде всего, это такие важнейшие направления как генетика, медицина, космос. Мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре. Тем не менее, я согласен с постановкой вопроса, которая сформулирована нашими казахстанскими друзьями о том, что Казахстан, если мы совместно работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать участие более широкое, более содержательное в космической деятельности, развивать собственные компетенции по этому направлению. Полностью с этим согласен. Мы сейчас ищем эти варианты, уверен, что мы будем реализовывать эти планы», - сказал он.

«У нас очень глубокие гуманитарные связи. Очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к развитию русского языка. Вы же сами знаете, сколько людей изучают русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка и филиалов высших учебных заведений, конкурс очень хороший в эти заведения», - отметил глава РФ.

«Мы сотрудничаем с Казахстаном как со страной, которая является активным членом ОДКБ. Обращаю внимание на то, что военное оборудование и техника поставляются в Казахстан по внутрироссийским ценам в основном», - добавил он.

«Первый Президент Казахстана был инициатором создания Евразийского экономического союза. Поэтому я очень рассчитываю на то, что такой темп, набранный нами, и качество будут сохранены», - заключил В. Путин.



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#Освоение космоса   #Россия   #Космос  
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Автор:

Нарымбек Исмагулов

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