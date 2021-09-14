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    14:53, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

    Увеличено будет сообщение между Москвой и Алматы и Нур-Султаном:

    Москва – Нур-Султан с трех до семи рейсов в неделю;

    Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю.

    Кроме того, один раз в неделю будут осуществляться рейсы по следующим маршрутам:

    Москва – Караганда;

    Москва – Шымкент;

    Москва – Актау;

    Москва – Костанай;

    Санкт-Петербург – Нур-Султан;

    Махачкала – Актау;

    Грозный – Актау;

    Калининград – Алматы;

    Калининград – Нур-Султан;

    Новосибирск – Нур-Султан;

    Омск – Нур-Султан;

    Омск – Павлодар;

    Омск – Петропавловск;

    Напомним, 9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.

    Теги:
    Авиация Транспорт Россия
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