Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

Увеличено будет сообщение между Москвой и Алматы и Нур-Султаном:

Москва – Нур-Султан с трех до семи рейсов в неделю;

Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю.

Кроме того, один раз в неделю будут осуществляться рейсы по следующим маршрутам:

Москва – Караганда;

Москва – Шымкент;

Москва – Актау;

Москва – Костанай;

Санкт-Петербург – Нур-Султан;

Махачкала – Актау;

Грозный – Актау;

Калининград – Алматы;

Калининград – Нур-Султан;

Новосибирск – Нур-Султан;

Омск – Нур-Султан;

Омск – Павлодар;

Омск – Петропавловск;

Напомним, 9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.