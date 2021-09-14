14:53, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6
Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.
Увеличено будет сообщение между Москвой и Алматы и Нур-Султаном:
Москва – Нур-Султан с трех до семи рейсов в неделю;
Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю.
Кроме того, один раз в неделю будут осуществляться рейсы по следующим маршрутам:
Москва – Караганда;
Москва – Шымкент;
Москва – Актау;
Москва – Костанай;
Санкт-Петербург – Нур-Султан;
Махачкала – Актау;
Грозный – Актау;
Калининград – Алматы;
Калининград – Нур-Султан;
Новосибирск – Нур-Султан;
Омск – Нур-Султан;
Омск – Павлодар;
Омск – Петропавловск;
Напомним, 9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.