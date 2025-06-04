Россия увеличит число пусков с комплекса «Байтерек» до трех в год

Как отмечено в заключении Комитета Мажилиса, 30 мая 2024 года между Правительством РК и Правительством РФ подписан Протокол, предусматривающий внесение изменений в статьи 5, 6 и 8 Соглашения касательно:

сдвига сроков начала летных испытаний с 2023 на 2025 год;

увеличения российской стороной количества пусков с комплекса «Байтерек» с двух до трех пусков в год в период с 2028 по 2039 годы;

применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость за нерезидента;

изменения условий исчисления сроков применения налоговых преференций по корпоративному подоходному налогу для акционерного общества «Байтерек» (с даты вывода из аренды космического ракетного комплекса «Зенит-М» и до истечения 15 лет с даты принятия в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Байтерек»).

Ранее сообщалось, что строительство космического ракетного комплекса ведется на базе инфраструктуры КРК «Зенит-М» для запусков новых ракет-носителей «Союз-5». После вывода площадки из аренды российской стороной в 2018 году объект находится в эксплуатации казахстанскими специалистами. Завершение работ запланировано на май 2028 года.