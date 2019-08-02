Россия, Турция и Иран договорились принять меры по защите граждан в сирийском Идлибе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместное заявление стран-гарантов – Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате озвучил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в ходе 13 раунда переговоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как зачитал Роман Василенко, Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН. Кроме того, подтвердили уважение общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 Совета Безопасности ООН.

«Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего Меморандума от 17 сентября 2018 года. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещенные в РК) в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан Нусры» (запрещенные в РК) и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ (запрещенные в РК), и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН», - отмечается в заявлении.

Кроме того, страны-гаранты, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации.

Также, в ходе 13 раунда обсуждена ситуация на северо-востоке Сирии. В свою очередь, страны-гаранты отмечают, что достижение долгосрочной стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, в столице Казахстана проходит второй день очередного 13-раунда Международной встречи высокого уровня по Сирии.