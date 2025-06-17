Долг Таджикистана в $297 млн перед совместной с Россией ГЭС будет списан

В ходе заседания был рассмотрен и принят Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 от 30 июля 2009 года.

Основная цель принятого Протокола — стабилизация финансового положения компании «Барки Точик». В рамках документа общий объём долевого капитала сторон определён в размере 847 миллионов долларов.

Согласно подписанным договорённостям, применение льготных тарифов начнётся с 2025 года: в первый год они составят 1,5 цента, а к 2032 году будут увеличены до 2,2 цента.

Срок возврата инвестиций сторон по данному объекту продлён с 20 до 35 лет — на дополнительные 15 лет: с 2034 года до 2048 года.

Обеспечение выполнения обновлённых положений действующего Соглашения позволит достичь следующих результатов в энергетической отрасли страны:

В период с 2025 по 2034 годы поэтапно будут полностью аннулированы задолженности, накопленные по состоянию на 31 декабря 2024 года, в размере 3 миллиарда 257 миллионов сомони, что эквивалентно 297 миллионам долларов.

Тариф на закупку электроэнергии снизится с 3,168 цента до 1,5 цента, что в 2,1 раза ниже действующего уровня, а к концу 2032 года составит 2,2 цента, что также ниже текущих тарифов. В дальнейшем, с 2033 года и до конца 2048 года тариф сохранится на уровне 3,3 цента.

Согласно аналитическим расчётам, финансовая эффективность достигнутых договорённостей и положений нового Протокола оценивается в 588 миллионов долларов за период с 2025 по 2049 годы.