23:41, 20 Апрель 2026 | GMT +5
Россия сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана
Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД РФ отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.
Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей.
Кроме того, специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе.
Напомним, что Казахстан ввел полный запрет на полеты близ шести стран Ближнего Востока.