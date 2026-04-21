телерадиокомплекс президента РК
    23:41, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Россия сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

    Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД РФ отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве. 

    Фото: pexels

    Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей.

    Кроме того, специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты авиакомпаний России в этом регионе.

    Напомним, что Казахстан ввел полный запрет на полеты близ шести стран Ближнего Востока. 

    Бекбау Тайманов
