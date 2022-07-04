4 Июля 2022 14:22

Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В сообщении оперативного штаба по борьбе с ковидом сказано, что по итогам состоявшегося обсуждения принято решение об отмене с 15 июля эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение госграницы России.

С 14 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене ограничений на въезд иностранных граждан в Россию через морские и воздушные пункты пропуска, но продолжали действовать некоторые ограничения на въезд наземными видами транспорта.

Россия ввела ограничения на пересечение границ в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса.