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    14:50, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Россия провела успешный запуск легкой ракеты Ангара - 1.2

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 01 час 56 минут 30 апреля 2022 года с российского космодрома Плесецк проведён успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram - канал Роскосмоса.

    «Старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Министерство обороны России выложило в сеть видеозапись запуска «Ангары». В расчетное время спутник был выведен на целевую орбиту: с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Космический ракетный комплекс «Ангара» создается на основе унифицированного ряда ракет легкого и тяжелого классов и будет способен выводить практически весь спектр полезных нагрузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит. В двигательных установках новых ракет-носителей семейства «Ангара» используются экологически чистые компоненты топлива - кислород и керосин.

    Всего с космодрома Плесецк было проведено три пуска ракеты тяжелого класса «Ангара» в декабре 2014, 2020 и 2021 годах. Первый пуск легкой ракеты «Ангара» состоялся в июле 2014 года. В 2022 году Роскосмос планирует произвести еще три запуска ракеты «Ангара» с космодрома Плесецк.

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