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Россия продолжает лидировать в импортных поставках в Казахстан

28 Ноября 2022, 17:57
Россия продолжает лидировать в импортных поставках в Казахстан

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - По итогам девяти месяцев уровень торгового оборота между Россией и Казахстаном составила 18,4 млрд долларов США. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на глобальные сдвиги, Российская Федерация для Казахстана была и есть стратегический и торгово-экономический партнер. Товарооборот между нашими странами за 2021 год составил 24,6 млрд долларов США, что на 31,2 % больше чем за 2020 год», - сказал Серик Жумангарин.

Спикер добавил, что в этом году динамичный тренд во взаимной торговле наших стран сохраняется.

«Так, по итогам девяти месяцев торговля между нашими странами составила 18,4 млрд долларов США, что практически на 1 млрд долларов выше, чем в прошлом году. Россия продолжает лидировать и в импортных поставках в Казахстан с долей в 36% - 12,4 млрд долларов США», - сообщил Серик Жумангарин.


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