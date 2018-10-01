Россия призвала все страны подписать предложенный Казахстаном кодекс против терроризма

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Москва призывает все страны присоединиться к «Кодексу поведения для достижения мира, свободного от терроризма», который был представлен Казахстаном на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

«Выступая с трибуны Генассамблеи ООН в 2015 году, президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин озвучили идею формирования единого фронта борьбы с терроризмом, все участники которого действовали бы в соответствии с нормами международного права. Спустя ровно три года более 70 государств откликнулись на этот призыв, договорившись о создании коалиции, стремящейся к устранению угрозы международного терроризма», - обратили внимание в дипведомстве.

В министерстве отметили, что кодекс «сводит воедино не только все фундаментальные принципы международного контртерроризма, но и буквально все его приоритетные актуальные задачи, реализация которых - мировым сообществом в целом и каждым государством в отдельности - действительно способна обеспечить надежную защищенность от террористических угроз». «Документ определяет уникальные ориентиры для дальнейших совместных практических усилий мирового сообщества в антитерроре», - подчеркнули в МИД РФ.



В частности, продолжили в дипведомстве, документ «подтверждает главную ответственность и ведущую роль государств в противодействии терроризму и в любом международном сотрудничестве на этом направлении», «заявляет о необходимости эффективного межгосударственного сотрудничества в обеспечении уголовного преследования террористов на основе фундаментального принципа «выдай либо суди». В кодексе также указывается на недопустимость «прямой или косвенной поддержки террористических группировок для достижения политических или геополитических целей», отвергаются любые попытки оправдания терроризма, говорится о необходимости противодействия распространению террористической идеологии.



Российская сторона «признательна казахстанским партнерам - авторам документа, а также выражает благодарность государствам, участвовавшим в его подготовке», добавили в МИД. «Призываем все без исключения страны присоединиться к Кодексу, подписать его и руководствоваться закрепленным в нем положениям о сотрудничестве в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях на базе Устава ООН» - заявили в дипведомстве.



В состоявшейся 28 сентября в Нью-Йорке на полях ГА ООН церемонии подписания кодекса принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В МИД Казахстана сообщили, что к документу присоединились 70 государств, кодекс открыт для подписания другими странами.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, выступая на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поблагодарил государства, подписавшие Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма.