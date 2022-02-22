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Россия признала независимость ДНР и ЛНР
22 Февраля 2022 08:44
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МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.
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Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал в понедельник вечером президент РФ Владимир Путин.
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