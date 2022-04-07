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Россия потеряла право голоса в Совете по правам человека ООН

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Апреля 2022, 22:39
Россия потеряла право голоса в Совете по правам человека ООН

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 – более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

Представители РФ ранее заявили, что расценивают такие шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН. Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году. Далее РФ сможет вновь претендовать на членство.


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