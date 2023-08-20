Россия потеряла  межпланетную автоматическую станцию: «Луна-25» потерпела крушение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запущенная 12 августа с космодрома «Восточный» российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25», по всей видимости, потерпела крушение. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25», 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специально формируемая межведомственная комиссия», - сообщается в пресс-релизе Роскосмоса.

Запуск «Луны-25»специалисты назвали главным пуском Роскосмоса 2023 года.

Мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли намечалась на 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы).

Автоматической станции «Луна-25» должна была отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

21 августа была запланирована посадка аппарата.