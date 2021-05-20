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Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ

20 Мая 2021 22:27
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Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Согласно распоряжению Правительства РФ расширен список близких родственников, имея которых среди граждан России казахстанцы могут въезжать в страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.

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«Теперь в Россию через сухопутные пункты пропуска могут въезжать граждане Казахстана, имеющие граждан России не только супругов, родителей, детей, но и родных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, при наличии документов, подтверждающих факт родства», - поясняет Посольство РК в РФ.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном российском интернет-портале правовой информации.


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#Россия   #Общество  
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