Россия открыла сухопутную границу для казахстанцев – родных братьев и сестер граждан РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Согласно распоряжению Правительства РФ расширен список близких родственников, имея которых среди граждан России казахстанцы могут въезжать в страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.

«Теперь в Россию через сухопутные пункты пропуска могут въезжать граждане Казахстана, имеющие граждан России не только супругов, родителей, детей, но и родных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, при наличии документов, подтверждающих факт родства», - поясняет Посольство РК в РФ.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном российском интернет-портале правовой информации.