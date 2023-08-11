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    09:53, 11 Август 2023 | GMT +6

    Россия осуществила главный космический запуск: межпланетная станция отправилась к Луне

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    Фото: Роскосмос
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12 августа 2023 года в 05 часов 10 минут по времени Астаны с российского космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Прямая трансляция главного космического запуска 2023 года велась в социальных сетях Роскосмоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, Россия впервые за 47 лет осуществила попытку достичь Луны.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, ракета-носитель «Союз -2.1б» отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. После отделения «Луна-25» была взята на управление.

    Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается на 16 августа, а ее мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — на 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский (координаты центра эллипса 69,5450 градуса южной широты и 43,5440 градуса восточной долготы).


    Автоматической станции «Луна-25» предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

    В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

    Между тем, российские СМИ сообщают о том, что жителей поселка Шахтинск в Хабаровском крае эвакуируют из-за предполагаемого падения ступеней ракеты.

    Как отмечают специалисты, Россия осуществила главный космический запуск года, и об его успехе можно будет говорить после того, как станция «Луна-25» достигнет поверхности Луны и начнет свою работу.


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