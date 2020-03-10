Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах деятельности - Нурсултан Назарбаев

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах деятельности.

Во время беседы стороны обсудили вопросы партнерства в рамках ЕАЭС.

«Считаю, что интеграционное объединение работает и имеет большую перспективу. В качестве Почетного Председателя я буду способствовать его дальнейшему развитию», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что взаимоотношения двух стран развиваются в полном соответствии с духом и принципами добрососедства и союзничества.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин уделили особое внимание вопросам сотрудничества в научно-образовательной сфере.

Владимир Путин отметил вклад Первого Президента Казахстана в развитие интеграционных процессов и укрепление стратегического партнёрства между двумя странами.

«У нас продолжается политический диалог. Мы регулярно встречаемся с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Ритмично работают правительства наших стран. Товарооборот в прошлом году вырос на 19,7 процентов, достигнув отметки почти в 20 млрд долларов. Это хорошие показатели», - сказал Президент России.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и обменялись мнениями по ситуации, сложившейся на мировом рынке углеводородов.