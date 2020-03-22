Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом
МОСКВА .ТАСС-КАЗИНФОРМ - Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС, передает МИА «Казинформ».
Как следует из телеграммы, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели).
Как и ранее, российские авиакомпании получили право выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой.
В телеграмме сообщается, что с 23 марта вступают в силу временные ограничения на пассажирские авиаперевозки из России на территорию иностранных государств, где, по данным Роспотребнадзора на 19 марта, выявлены случаи распространения коронавируса. Эти меры вводятся в дополнение к ранее введенным временным ограничениям по пассажирским перелетам из России в другие страны и обратно.
Как пояснил ТАСС представитель Росавиации, с 23 марта авиакомпании РФ смогут выполнять в Турцию чартерные рейсы до полного вывоза российских граждан. «С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации (до полного вывоза)», - сказал он.
Также массово будут ограничены полеты по курортным направлениям из регионов: летать можно будет только из Москвы в столицы Колумбии, Доминиканы, Аргентины, Камбоджи и на Багамы, Кубу и Мальдивы, а также в Денпасар на острове Бали в Индонезии.
Кроме того, полеты в Китай будут снова будут сокращены, в этот раз - только до рейсов Москва - Пекин.
Фото: ТАСС
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