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Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом

22 Марта 2020 21:09
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Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом

МОСКВА .ТАСС-КАЗИНФОРМ - Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС, передает МИА «Казинформ».

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Как следует из телеграммы, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели).

Как и ранее, российские авиакомпании получили право выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой.

В телеграмме сообщается, что с 23 марта вступают в силу временные ограничения на пассажирские авиаперевозки из России на территорию иностранных государств, где, по данным Роспотребнадзора на 19 марта, выявлены случаи распространения коронавируса. Эти меры вводятся в дополнение к ранее введенным временным ограничениям по пассажирским перелетам из России в другие страны и обратно.

Как пояснил ТАСС представитель Росавиации, с 23 марта авиакомпании РФ смогут выполнять в Турцию чартерные рейсы до полного вывоза российских граждан. «С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации (до полного вывоза)», - сказал он.

Также массово будут ограничены полеты по курортным направлениям из регионов: летать можно будет только из Москвы в столицы Колумбии, Доминиканы, Аргентины, Камбоджи и на Багамы, Кубу и Мальдивы, а также в Денпасар на острове Бали в Индонезии.

Кроме того, полеты в Китай будут снова будут сокращены, в этот раз - только до рейсов Москва - Пекин.


Фото: ТАСС


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Ключевые слова: Россия, Коронавирус,
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