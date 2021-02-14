Россия не исключает введения мер в отношении зарубежных интернет-платформ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия может принять меры против зарубежных интернет-платформ в случае их враждебных действий и при наличии отечественных альтернатив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Президент России заверил, что власти РФ не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у России «не будет своего» аналогичного продукта.

«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», - сказал Владимир Путин в ходе встречи с главредами российских СМИ.

«И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», - подчеркнул российский лидер.

По его мнению, когда за рубежом увидят, «что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому».

«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся», - еще раз обратил внимание Владимир Путин. «Нет, конечно, - продолжил он. - Но какие-то атаки неприкрытые - конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать это по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке», - сказал он.