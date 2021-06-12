Россия и Казахстан: стратегическое партнерство

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости РК международное информационное агентство «Казинформ» на страницах своего интернет-ресурса публикует материалы, подготовленные партнерами информагентства в тех странах, которые также как и Казахстан обрели независимость в 1991 году. Сегодня в День России – 12 июня мы представляем вашему вниманию материал о 30-летней истории сотрудничества и дружбу между РФ и РК, который был подготовлен российским агентством ТАСС специально для МИА «Казинформ».

С момента провозглашения независимости Казахстана Россия является стратегическим партнером и союзником республики. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан были установлены 22 октября 1992 года. Основополагающие документы - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (дважды, в 2002 и 2012 годы автоматически продлевался на следующие 10 лет), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года и Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, подписанный 11 ноября 2013 года (вступил в силу 22 декабря 2014 года).

9 ноября 2018 года в Астане президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий двух стран на 2019-2021 годы. К настоящему времени между странами заключено свыше 480 основополагающих договоров и соглашений в различных областях.

Помимо двустороннего сотрудничества, страны также взаимодействуют в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2018 г. Россия и Казахстан вошли в число пяти прикаспийских государств, подписавших конвенцию о правовом статусе Каспия.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России с 29 января 2020 года является Ермек Кошербаев. Российское посольство в Казахстане с 7 февраля 2018 года возглавляет Алексей Бородавкин.

На высшем уровне

Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства двух стран играют регулярные встречи и переговоры глав государств. Только за последние десять лет президенты России посещали Казахстан с официальными и рабочими визитами 14 раз: Дмитрий Медведев (занимал пост главы государства в 2008-2012 гг.) - дважды, Владимир Путин - 12 раз. Президенты Казахстана в аналогичный период приезжали в Россию 39 раз: Нурсултан Назарбаев в качестве главы государства (занимал пост в 1990-2019 гг.) – 31 раз и четыре раза в статусе первого президента республики, Касым-Жомарт Токаев – четыре раза. Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию 3-4 апреля 2019 г. стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента республики.

Торгово-экономические узы

Торгово-экономические сотрудничество между Россией и Казахстаном наиболее успешно развивается в топливно-энергетической и горно-металлургической сферах, сельском хозяйстве, сферах транспорта и связи, автомобилестроении, машиностроении, обрабатывающей, химической и аэрокосмической промышленности.

С 1999 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству, в состав которой входят восемь подкомиссий (по транспорту, науке и новым технологиям, промышленности, топливно-энергетическому комплексу, а также межрегиональному и приграничному, межбанковскому и инвестиционному, военно-техническому, культурно-гуманитарному сотрудничеству). 28 апреля 2021 года в Казани была утверждена комплексная программа экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами двух стран.

Россия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана, по объему импортируемой в республику продукции занимает первое место. Ежегодно около 20% всего объема казахстанской внешней торговли приходится на сделки с Россией. На долю Казахстана приходится в среднем 3% от общего внешнеторгового оборота России.

По итогам 2020 года объем взаимной торговли между странами составил 19 млрд 65 млн долларов США, уменьшившись в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по сравнению с 2019 г. на 4,9% (20 млрд 52 млн долларов). Для сравнения: в 2015 г. товарооборот между странами составил 15 млрд 569 млн долларов, в 2016 г. – 13 млрд 39 млн, в 2017 г. – 17 млрд 482 млн, в 2018 г. – 18 млрд 219 млн (данные ФТС России). В 2020 году из РФ в Казахстан было экспортировано товаров на 14 млрд 31 млн долларов, казахстанский импорт в РФ составил 5 млрд 34 млн долларов. Основу двустороннего товарооборота составляют промышленное оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, металлы, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельхозсырье.

В настоящий момент в России и Казахстане работает более 11 тыс. совместных предприятий в различных отраслях экономики. Страны реализуют совместные проекты в области автомобилестроения, самолетостроения, глубокой нефтепереработки, а также в перерабатывающих отраслях АПК. В Казахстане присутствует практически весь крупный российский бизнес, в том числе «Росатом», «Газпром», «Лукойл», «Русал», «Камаз», Сбербанк, «Билайн», «Еврохим» и др.

Суммарный объем накопленных российских инвестиций в экономику Казахстана оценивается более чем в 15 млрд долларов, Казахстана в РФ - более 4 млрд долларов.

Нефть, газ, уран

Между двумя странами действует долгосрочное соглашение от 7 июня 2002 года о транзите казахстанской нефти на мировые рынки через территорию России. Основной объем транзита с месторождений Казахстана осуществляется по нефтепроводам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК; на 50% принадлежит правительствам России и Казахстана; 30-60 млн т в год) до Новороссийска, где топливо загружается на танкеры, и Атырау-Самара (около 15 млн т в год) до Самары, а далее по трубопроводным системам компании «Транснефть» до Новороссийска для дальнейшего экспорта.

Российская компания «Лукойл» работает в Казахстане с 1995 г. Является инвестором в проектах «Хвалынское», «Центральная», «Женис», в проектах на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, в нефтетранспортном проекте «Каспийский трубопроводный консорциум», а также в проекте «Аль-Фараби» в казахстанском секторе Каспийского моря (ранее назывался I-P-2).

С 2002 г. работает совместное предприятие компаний «Газпром» и «Казмунайгаз» - «Казросгаз». Оно занимается переработкой, транспортировкой и реализацией казахстанского газа как на внутреннем, так и на внешнем рынках. «Газпром» принимает участие в проектах по разработке казахстанских месторождений Центральное (совместно с «Лукойлом» и «Казмуйнефтегазом») и Имашевское.

В декабре 2016 г. ООО «Газпром экспорт» и казахстанская Global Gas Regazification («Глобал газ регазификейшн»), входящее в группу компаний Global Gas Group («Глобал газ груп»), подписали контракт на поставку малотоннажного сжиженного природного газа автомобильным транспортом из России в Казахстан. Первая партия российского СПГ производства ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» была отправлена в республику в январе 2017 года.

Россия и Казахстан создали несколько совместных предприятий по добыче и обогащению урана, в том числе международный центр в г. Ангарске (Иркутская обл., РФ), «Заречное» и «Акбастау» (Туркестанская обл., Казахстан). Страны также реализуют на базе ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в компанию «ТВЭЛ») проект Центра по обогащению урана в г. Новоуральске Свердловской обл.

Во имя безопасности

Взаимодействие в военной сфере между РФ и Казахстаном базируется на договоре о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 г., соглашении о создании единой региональной системы противовоздушной обороны от 30 января 2013 г., договоре о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 г. и других документах – всего более 60. 16 октября 2020 г. в Нур-Султане министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали обновленный Договор о военном сотрудничестве двух стран (после его вступления в силу договор от 28 марта 1994 г. прекратит действие). В соответствии с положениями обновленного договора, военное сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

Вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные учения, направленные на укрепление сотрудничества в области региональной безопасности и обороны, противодействия терроризму и экстремизму. Также Россия и Казахстан принимают участие в различных мероприятиях в рамках ОДКБ, членами которой они являются.

30 января 2013 года в Астане министры обороны Казахстана и России Адильбек Джаксыбеков и Сергей Шойгу подписали соглашение о создании единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Оно заключено на пять лет с возможностью автоматического продления на последующие пятилетние периоды (вступило в силу 30 июня 2014 г.). Документ предусматривает построение и применение единой системы на основе войск или сил ПВО двух стран.

В космическом масштабе

Россия и Казахстан совместно используют космодром Байконур, расположенный в Кызылординской области республики. После распада Советского Союза в 1991 году он стал собственностью независимого Казахстана. В соответствии с соглашением, подписанным 28 марта 1994 года президентами РФ и Республики Казахстан Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года космодром был передан России в аренду на 20 лет. В январе 2004 году срок аренды был продлен до 2050 года, ежегодная арендная плата составляет 115 млн долларов США. В настоящее время с космодрома осуществляются запуски российских ракет-носителей «Протон-М» (с 2001 г.), «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» (с 2006 г.). Кроме того, на данный момент только с Байконура Россия может отправлять пилотируемые корабли «Союз МС» с экипажами экспедиций на Международную космическую станцию (МКС).

В рамках расширения сотрудничества по Байконуру Россия и Казахстан совместно работают над проектом «Байтерек», который предусматривает создание на космодроме нового космического ракетного комплекса (КРК). Двустороннее межправительственное соглашение о КРК «Байтерек» было заключено 22 декабря 2004 г. в Москве. С этого комплекса планируется проводить беспилотные запуски российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5» («Иртыш»). Рассматривается также возможность запуска с «Байтерека» ракеты-носителя «Союз-6», разрабатываемой на основе «Союза-5». Начало летных испытаний КРК «Байтерек» с «Союзом-5» запланировано на 2023 г., первый запуск с космического комплекса «Союза-6» может состояться в 2025 г.

В рамках сотрудничества Россия построила для Казахстана три спутника связи KazSat («Казсат»). Первый аппарат - KazSat-1 - был запущен в июне 2006 г. с Байконура российской ракетой-носителем «Протон-К». Следующие два аппарата были выведены на околоземную орбиту с помощью «Протона-М»: в июле 2011 г. был запущен KazSat-2, в апреле 2014 г. - KazSat-3.

2-12 сентября 2015 г. полет в космос совершил казахстанский космонавт Айдын Аимбетов. Он работал на МКС в составе 18-й экспедиции посещения, был доставлен на орбитальную станцию на российском корабле «Союз ТМА-18М» и возвращен на Землю на «Союзе ТМА-16М». До Аимбетова полеты в космос совершили:

2-10 октября 1991 г. Токтар Аубакиров посетил советскую станцию «Мир» для выполнения исследований по национальной программе;

1-4 июля 1994 г. - Талгат Мусабаев (с 1991 г. был космонавтом СССР, затем до 2003 г. числился в российском отряде космонавтов), работал на «Мире» в составе 16-й основной экспедиции и также выполнял эксперименты по казахстанской национальной программе.

Межрегиональный формат

С целью укрепления прямых связей между регионами Россия и Казахстан с 2003 года проводят ежегодные форумы межрегионального сотрудничества. Первая встреча в таком формате прошла в 2003 г. в Омске. XVII форум, который должен был пройти в Кокшетау в ноябре 2020 года, из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

В рамках форумов в разные годы обсуждалось приграничное сотрудничество и сотрудничество на Каспии, взаимодействие в топливно-энергетической сфере, вопросы транспорта, таможни, экологии, обеспечения безопасности на границе, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией и др. На XVI форуме, который прошел в Омске в ноябре 2019 года, были подписаны Концепция Программы приграничного сотрудничества «Россия – Казахстан», Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе, а также несколько десятков документов по линии регионов и предприятий.

В настоящее время 76 из 85 российских регионов поддерживают торгово-экономические связи со всеми 14 казахстанскими областями, а также с городами Нур-Султан и Алматы. В целом между Казахстаном и субъектами РФ действует около 300 соглашений. На межрегиональное сотрудничество приходится 70% объема двусторонней торговли, а на приграничные области - около 40%. Казахстан является одним из ведущих торговых партнеров для таких российских регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области и др.

Память о подвиге народов

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Казахстана ушли около 1,5 млн человек, около 600 тыс. погибли, около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. В военное время в республике действовали более 400 промышленных предприятий, из них около 150 – эвакуированные из зоны боевых действий. Сельское хозяйство обеспечивало фронт и тыл продовольствием, промышленность – сырьем и продукцией военного назначения.

После распада СССР Россия и Казахстан с целью сохранения исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне организуют различные мероприятия и проекты в этой сфере: оцифровка архивных документов военных лет, поиски и перезахоронение останков казахстанских солдат, погибших в годы войны, совместные научные конференции, публикация книг и статей и др.

В октябре 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу передал главе оборонного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе казахстанцев в разгром врага в годы Великой Отечественной войны.

Гуманитарное измерение

Отношения между Казахстаном и Россией в культурно-гуманитарной сфере регулируются соглашением между министерствами культуры двух стран от 14 апреля 1993 года.

В 2019 году была также подписана Программа сотрудничества Минкультуры России и Минкультуры и спорта Казахстана на 2020-2022 годы. На постоянной основе поддерживают гуманитарные контакты с Казахстаном Алтайский край, Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Омская, Свердловская области и другие регионы. В 2003 году был проведен Год Казахстана в России. 2004 год отмечался как Год России в Казахстане.

В Нур-Султане действует представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры. При его поддержке в республики организуют концерты, выставки, мастер-классы, научные конференции и семинары российских деятелей культуры и науки.

Кроме того, активно сотрудничают по различным направлениям музеи, театры, библиотеки России и Казахстана (культурные обмены, выставки, гастроли и др.). С марта 2020 года в условиях пандемии коронавируса большинство культурных мероприятий стали проводить на онлайн-платформах. По данным посольства Казахстана в РФ, согласно межправительственным договоренностям, начиная с 2003 года правительство РФ выделяет образовательные гранты для обучения граждан Казахстана в российских вузах. В 2019-2020 учебном году в высших учебных заведениях России обучались 73 тыс. 660 казахстанских студентов (в 2018-2019 учебном году – 65 тыс. 571).

В рамках действующих договоров между странами осуществляются совместные научные и образовательные проекты, подготовка и обмен студентами, повышение квалификации и научные стажировки преподавателей.

Между Россией и Казахстаном действует безвизовый режим на основе межправительственного соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которое было подписано 30 ноября 2000 года. Граждане одной страны могут находиться на территории другой без регистрации 90 дней при наличии миграционной карты с отметкой пограничного контроля. Для пересечения российско-казахстанской государственной границы гражданами обеих стран используются внутренние паспорта.