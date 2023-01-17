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Россия и Беларусь не вошли в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год

17 Января 2023, 13:56
Россия и Беларусь не вошли в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Беларусь в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МОК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Медиаправа на показ Олимпийских игр на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившими совместный тендер. Вещатели покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо и зимние Игры 2030 года, а также летние Олимпиады 2028 (Лос-Анджелес) и 2032 (Брисбен) годов. Игры в период 2026-2032 годов будут показаны на территории 49 государств Европы.

Последние годы правами на трансляции Игр в России владела компания Telesport, ей принадлежат и права на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже.


Фото: EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

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