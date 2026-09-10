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    Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

    Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама
    Коллаж: Kazinform

    Об этом по итогам встречи с президентом Вьетнама То Ламом заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, соответствующая мера может быть введена уже в ближайшее время.

    — Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей, — сказал российский лидер.

    Сроки запуска нового режима пока не уточняются.

    Ранее сообщалось о том, что первый автомобильный мост открыли между Россией и КНДР.

    Вьетнам Виза В мире Мировые новости Россия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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