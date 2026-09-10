Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом по итогам встречи с президентом Вьетнама То Ламом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, соответствующая мера может быть введена уже в ближайшее время.

— Со своей стороны работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей, — сказал российский лидер.

Сроки запуска нового режима пока не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что первый автомобильный мост открыли между Россией и КНДР.