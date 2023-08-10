Россия готовится к первой за 47 лет попытке достичь Луны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь на 11 августа 2023 года с российского космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Роскосмоса, старт назначен на 11 августа в 02:10 мск, или в 05:10 по времени Астаны.

Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров (основная задача — поиск воды).

Специалисты НПО имени С.А. Лавочкина, которые создали лунную станцию, рассказали об этапах этого полета.

Первый - выведение станции на траекторию перелета к Луне. Через девять минут после старта с космодрома Восточный ракета доставит разгонный блок «Фрегат» вместе со станцией на суборбитальную траекторию.

С помощью двух включений разгонного блока «Фрегат» автоматическая станция будет выведена на траекторию перелета к Луне. Длительность выведения «Луны-25» от момента старта ракеты-носителя до отделения станции разгонного блока составит 1 час 20 минут.

Второй этап - перелет «Луны-25» к Луне. На станции включают, проверяют и настраивают все системы. Для обеспечения восполнения запасов электроэнергии «Луна-25» строит постоянную солнечную ориентацию, при которой разворачивается к Солнцу максимальной площадью панелей солнечных батарей.

Третий этап начинается с торможения «Луны-25» при помощи двигательной установки. Это полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км, который длится три дня.

Четвертый этап - полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной 100 км.

Последний, пятый и самый важный этап полета - посадка станции в районе Южного полюса Луны. «Луна-25» осуществляет два торможения для схода с орбиты искусственного спутника Луны.

В общей сложности перелет к Луне будет длиться около 5 суток.

После прилунения и наведения направленной антенны станции на Землю начинается научная работа «Луны-25» на лунной поверхности, которая, как ожидается, продлится в течение одного года.

Такая миссия предстоит лунному космическому зонду, который будет запущен в России впервые за 47 лет.

Напомним, первым космическим аппаратом, которому удалось совершить мягкую посадку на Луне в 1966 году, была советская станция «Луна-9». Последние же исследования лунного грунта, доставленного станцией «Луна-24», состоялись в лаборатории АН СССР в августе 1976 года. На этом программа исследования Луны в СССР завершилась.