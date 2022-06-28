28 Июня 2022 12:45

Россия допустила дефолт по евробондам - агентство Moody's

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций («Россия-26» и «Россия-36» - прим. ТАСС) на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», - цитирует сообщение рейтингового агентства ТАСС.

В прошлом месяце США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Таким образом, для погашения долга, Россия на прошлой неделе впервые исполнила обязательства по еврооблигациям в рублях с использованием нового механизма, позволяющего проводить такие выплаты.

Как подчеркнул в четверг глава Минфина Антон Силуанов, это не означает дефолта по внешнему долгу - у кредиторов нет никаких оснований считать, что Москва выполняет свои обязательства ненадлежащим образом, так как Россия в условиях форс-мажора делает все, чтобы кредиторы получили свои средства. По словам Силуанова, Соединенные Штаты и Евросоюз создают искусственные преграды для обслуживания российского внешнего долга, чтобы «повесить ярлык «дефолт».

Позиция Moody’s

В свою очередь Moody’s не исключает дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам. «Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что будем рассматривать платежи в рублях по облигациям, которые не допускают такой деноминации в соответствии с договорными условиями, как дефолт», - отмечается в сообщении Moody’s, которое цитирует ТАСС.

Там добавили, что евробонды, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако выпущенные до 2018 года еврооблигации либо не содержат этого положения, либо позволяют осуществлять погашение только в такой валюте, как доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк.