Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Россия безвозмездно передала Казахстану имущество в космической отрасли

10 Марта 2023, 11:28
Россия безвозмездно передала Казахстану имущество в космической отрасли Фото: technozill.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан на безвозмездной основе принял в республиканскую собственность от России имущество в космической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства от 3 марта 2023 года размещено на портале ИПС «Әділет».

«Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления», - отмечено в документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

В перечне имущества, принимаемого в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации указаны:

- космический аппарат 11Ф647М «Экран-М» (заводской номер 79432117), его составные части и комплектующие;

- сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 (заводской номер 53781711), его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления;

- система испытаний объектов 11Н6110, система 8Г012М1, система 8Г013Э1.


Новости по теме
Час Земли в Казахстане пройдет 25 марта
Ясно и без осадков: прогноз погоды в Казахстане на 21 марта
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка
Теги:
Читайте также
Международный документ по мониторингу ледников разработают в Центральной Азии
Планы по запуску новых энергогенерирующих мощностей обсудили в Правительстве
Космонавт Дмитрий Петелин с орбиты Земли поздравил казахстанцев с Наурызом
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка
Голосование на выборах в Парламент РК на избирательных участках в России завершилось
Наблюдатели на избирательном участке в Москве не выявили каких-либо нарушений
Наблюдатель из России положительно оценил выборный процесс в Алматы
Предварительная явка на избирательных участках в России составляет 31%
Новости партнеров
Популярное
1 Четвертое за сутки землетрясение зарегистрировано на территории Таджикистана
2 Сумаляк - главное блюдо праздника Навруз
3 Казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Таджикистане
4 Землетрясение произошло в Кыргызстане
5 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше

Лента новостей