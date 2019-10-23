Россельхознадзор снял запрет на ввоз павлодарской продукции «Айсберг ПВ» в Россию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Россельхознадзор снял запрет на ввоз павлодарской продукции «Айсберг ПВ» в Россию. Сейчас предприятие, выпускающее свыше 80 наименований полуфабрикатов, всестороннее изучает сложившуюся ситуацию, передаёт pavlodarnews.kz.

Напомним, ввоз в Россию продукции ТОО «Айсберг ПВ» приостановлен 6 июня в связи с введенным запретом российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Несмотря на устранение всех замечаний, ограничения по экспорту продукции не были сняты, компания понесла убытки.

Как отметил руководитель ТОО «Айсберг ПВ» Михаил Желнов, благодаря помощи областного акимата, вице-министра торговли и интеграции РК Жанель Кушуковой запрет на ввоз павлодарской продукции в России снят.

«Сейчас мы думаем, как нам быть дальше, мы можем зайти в Россию хоть сегодня, хотим понять, как себя вести с Россельхознадзором - отметил Михаил Желнов. - К экспорту в Россию мы готовились три года, в данное время взяли паузу для изучения рынка».

Кстати, с российским рынком ТОО «Айсберг ПВ» начало сотрудничать с 2016 года, постепенно наращивая объемы.

«Потребность в нашей продукции большая, - считает руководитель ТОО. – В месяц мы поставляли в пределах 20 тонн полуфабрикатов в Томск, Омск, Новосибирск, Новокузнецк».

Являясь участником механизма льготного кредитования «Экономики простых вещей» «Айсберг – ПВ» в этом году получил кредит 60 млн тенге, на которые было приобретено оборудование - блинный и хинкальный аппараты. Сегодня здесь выпускают более 100 тонн 80 видов различных замороженных полуфабрикатов. В Казахстане филиалы предприятия есть в Павлодаре, Экибастузе, Усть-Каменогорске, Семее, Астане.

По мнению Михаила Желнова, в Казахстане выпускается качественная продукция.

Сейчас ТОО изучает возможности сотрудничества с Китаем.