Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 стран, ожидается поставка еще в три страны, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу», - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, благодаря отечественным тест-системам ранее первые случаи коронавирусной инфекции были выявлены в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане.
«Роспотребнадзор продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам для предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса в мире», - добавили в ведомстве.
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