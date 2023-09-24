«Росомаха» разводится

Хью Джекман и его жена Деборра-Ли по обоюдному согласию прекращают свой брак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на People.

В заявлении, эксклюзивно предоставленном PEOPLE, говорится:

- Мы были благословлены тем, что почти 3 десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы начинаем эту новую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение к нашей частной жизни в этот переходный период.

У австралийской пары, состоявшей в браке 27 лет, двое детей - 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Познакомившись в 1995 году на съемках телесериала "Корелли", они сразу влюбились друг в друга. Деб, уже состоявшаяся актриса, и Хью, тогда еще начинающий актер, только что окончивший театральную школу. Поженились они менее чем через год - 11 апреля 1996 г. и за годы совместной жизни стали одной из самых любимых пар Голливуда.

В апреле, в день 27-й годовщины свадьбы, звезда "Величайшего шоумена" написал в Instagram слова любви к 67-летней Деб и их связи:

- Я так сильно тебя люблю. Вместе мы создали прекрасную семью. И жизнь. Твой смех, твой дух, щедрость, юмор, нахальство, смелость и преданность - это невероятный подарок для меня.

Последний раз они появились на красной дорожке Met Gala 1 мая, а в июле посетили мужской финал Уимблдона.