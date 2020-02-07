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Роскосмос покажет запуск спутников OneWeb с Байконура в режиме онлайн
7 Февраля 2020 01:13
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БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Менее трех часов осталось до старта с космодрома Байконур ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б» с 34-мя британскими спутниками One Web, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пуск назначен на 03 часа 42 минуты по времени Нур-Султана с 31-й площадки космодрома Байконур.
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, запуск РН «Союз 2.1б» будет транслироваться в прямом эфире по ссылке: http://online.roscosmos.ru/
По информации служб космодрома, на Байконур для наблюдения за запуском спутников OneWeb прибыли международные делегации, в том числе делегация Казахстана во главе с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азаматом Батыркожа.
Ключевые слова: Освоение космоса,
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