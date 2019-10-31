Роскосмос планирует провести 9 пусков космических ракет до конца 2019 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В течение двух месяцев, до конца текущего года, Роскосмос намерен провести девять пусков космических ракет. О этом руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на российские СМИ.

На сегодняшний момент «Роскосмос» в 2019 году провел 20 пусков ракет космического назначения и 12 пусков боевых ракетных комплексов, которые созданы на предприятиях ракетно-космической отрасли. До конца года мы планируем провести девять пусков ракет космического назначения, плюс пуски боевых ракет. В совокупности это будет за 40 пусков», - отметил Рогозин.





Согласно статистике, на сегодняшний день с космодрома Байконур в течение года было осуществлено 11 пусков ракет космического назначения, из них 4 «Протон-М», остальные 7 – ракеты «Союз». До конца 2019 года с Байконура запланирован еще один запуск ракеты-носителя «Союз-2», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-13». Старт запланирован на 1 декабря 2019 года.