Роскошная музыка старинных дворцов прозвучит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известные казахстанские и российские артисты выступят в театре «Астана опера» в рамках нового проекта, направленного на сближение музыкальных культур. Изысканный концерт «Музыка дворцов Санкт-Петербурга» состоится на сцене Камерного зала пятого марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Этот вечер пройдет в рамках Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», который ежегодно проводится в культурной столице России уже более четверти века, став за это время одним из самых значимых и любимых фестивалей города.

Утонченную атмосферу дворцовой музыки в столичном театре создадут художественный руководитель фестиваля заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (скрипка), лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано), звезды оперной сцены ведущие солисты «Астана опера» – заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова (сопрано) и Медет Чотабаев (тенор), Народный артист Армении Барсег Туманян (бас), а также главный концертмейстер оперной труппы Елена Сахно (фортепиано).

В программе концерта представлены шедевры мировой классики, такие как Чакона соль минор Т. Витали, «Песня без слов», Скерцо, «Мелодия» П. Чайковского, «Прелюдия» и «Элегия» из цикла «Пять пьес-фантазий для фортепиано» С. Рахманинова, Четыре экспромта для фортепиано Ф. Шуберта, Соната для скрипки и фортепиано №3 до минор Э. Грига, «Песня соловья» из сарсуэлы «Донья Франсискита» А. Вивеса, «Сьерра-Гранада» из сарсуэлы «Темпраника» Х. Хименеса, «Музыка, которую слышал с тобой» Р. Хагмена, «Ну, что ж, прощай!» Э. Чарлза, «Это – жизнь!» Дж. Секко, «Parlami d’amore» Ч. Биксио, «Non ti scordar di me» Э. Куртиса, «Скажите, девушки» Р. Фальво.

Начало концерта - в 19:30.