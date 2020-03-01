+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Роскошная музыка старинных дворцов прозвучит в Нур-Султане

1 Марта 2020 23:34
Поделиться:
Роскошная музыка старинных дворцов прозвучит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известные казахстанские и российские артисты выступят в театре «Астана опера» в рамках нового проекта, направленного на сближение музыкальных культур. Изысканный концерт «Музыка дворцов Санкт-Петербурга» состоится на сцене Камерного зала пятого марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Новости по теме
Поклонники из Мексики оригинально пригласили Димаша Кудайбергена в свою страну
В ТюркПА обсудили вопросы сближения законодательств в области кино и анимации Сарайшык должен войти в число туристических объектов – Бейбит Мамраев Воспитанники Казахской национальной академии хореографии выступят в Алматы

Этот вечер пройдет в рамках Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», который ежегодно проводится в культурной столице России уже более четверти века, став за это время одним из самых значимых и любимых фестивалей города.

Утонченную атмосферу дворцовой музыки в столичном театре создадут художественный руководитель фестиваля заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (скрипка), лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано), звезды оперной сцены ведущие солисты «Астана опера» – заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова (сопрано) и Медет Чотабаев (тенор), Народный артист Армении Барсег Туманян (бас), а также главный концертмейстер оперной труппы Елена Сахно (фортепиано).

В программе концерта представлены шедевры мировой классики, такие как Чакона соль минор Т. Витали, «Песня без слов», Скерцо, «Мелодия» П. Чайковского, «Прелюдия» и «Элегия» из цикла «Пять пьес-фантазий для фортепиано» С. Рахманинова, Четыре экспромта для фортепиано Ф. Шуберта, Соната для скрипки и фортепиано №3 до минор Э. Грига, «Песня соловья» из сарсуэлы «Донья Франсискита» А. Вивеса, «Сьерра-Гранада» из сарсуэлы «Темпраника» Х. Хименеса, «Музыка, которую слышал с тобой» Р. Хагмена, «Ну, что ж, прощай!» Э. Чарлза, «Это – жизнь!» Дж. Секко, «Parlami d’amore» Ч. Биксио, «Non ti scordar di me» Э. Куртиса, «Скажите, девушки» Р. Фальво.

Начало концерта - в 19:30.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив