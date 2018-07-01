Роналду своей физической формой удивил докторов «Ювентуса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи «Ювентуса» сравнили физическую форму нападающего Криштиану Роналду с показателями 20-летнего футболиста. Об этом сообщает СИА «SPORTINFORM».

33-летний португалец прошел медобследование в туринском клубе перед переходом из «Реала» и удивил докторов отличной формой. «В организме Роналду 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста - 10-11%). Мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель - 46%).

На ЧМ-2018 Роналду развил скорость 33,98 км/час - это самый высокий показатель на турнире», - написал в своем Твиттере журналист beIN SPORTS Маттео Бонетти. Кроме того, у Роналду самый высокий индес производительности среди всех игроков, выступавших на чемпионате мира в России.

Отметим, после перехода потругальца акции «Ювентуса» подорожали на 35%, а «Реал» потерял миллион подписчиков в Твиттере. В первый же день продаж футболок туринцы отбили половину трансфера португальца.