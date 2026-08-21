Роналдиньо официально вернулся в футбол в 46 лет и стал игроком «Равенны»

Обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо официально представлен в качестве нового игрока итальянской «Равенны», передает корреспондент агентства Kazinform.

Презентация 46-летнего бразильца состоялась в Равенне. Роналдиньо вышел на сцену в клубной форме с десятым номером и своей фамилией.

— Я очень рад быть здесь с друзьями. У нас есть команда, которая может сделать что-то хорошее. Я не знаю, буду ли играть, это знает только тренер, — сказал футболист.

Бразилец отметил, что рад возвращению в Италию и намерен помогать команде добиваться побед. Также Роналдиньо признался, что хотел бы забить 300-й гол в профессиональной карьере.

Фото: La Gazzetta dello Sport

Президент «Равенны» Иньяцио Чиприани утверждает, что Роналдиньо обязательно сыграет как минимум в одном матче Серии C. Бразильца удалось привлечь через его брата Роберто, с которым у президента клуба Чиприани уже было несколько совместных проектов. Кроме того, президент «Равенны» говорил, что «Роналдиньо заставил его поколение влюбиться в футбол, и хочет, чтобы другие тоже почувствовали ту же магию футболиста».

Контракт с «Равенной» 46-летний футболист подписал в июне. При этом Роналдиньо стал не только игроком, но и инвестором итальянского клуба. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Роналдиньо не играл с сентября 2015 года. Его последней профессиональной командой был «Флуминенсе», хотя они расстались всего через несколько месяцев после подписания контракта. Официально о завершении карьеры Роналдиньо объявил в 2018 году, но после этого не исчез из футбола. Он регулярно участвовал в благотворительных матчах, турнирах легенд, других выставочных играх и шоу.

Ранее в СМИ цитировали новость про другого популярного футболиста. Спортивные издания сообщили, что текущий сезон может стать последним в карьере Криштиану Роналду.