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Роман Скляр встретился с представителями корейского бизнес-сообщества

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2021, 16:44
Роман Скляр встретился с представителями корейского бизнес-сообщества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа по сотрудничеству с Республикой Корея под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра провела встречу с представителями корейского бизнес-сообщества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обстоятельно обсудили совместную работу над действующими проектами, а также перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического экономического и инвестиционного партнерства.

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Корейскую сторону представили порядка 15 крупнейших компаний: «Lotte Confectionery», «Medical Partners Korea», «Dongil Construction», «Samsung Electronics», «Daewoo Bus Company», «Mark Point», «POSCO», «SK E&C», а также руководство таких организаций, как институт развития индустрии и здравоохранения «KHIDI», и агентство содействия торговле и инвестициям «KOTRA» и др.

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В ходе встречи руководители корейских компаний поделились опытом реализации действующих проектов, рассказали о новых инвестиционных планах в приоритетных отраслях экономики Казахстана — строительстве, горно-металлургический комплексе, информационных технологиях, энергетике, машиностроении и др.

Казахстанской стороной отмечен большой потенциал экономического сотрудничества двух стран, озвучены возможности наращивания двустороннего взаимодействия.
Правительство РК   Экономика   Корея  
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