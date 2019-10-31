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вчера 17:43
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вчера 16:51
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Роман Скляр встретился с послом США в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Уильямом Х. Мозером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе встречи с послом и представителями дипмиссии были обсуждены основные аспекты двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы укрепления дипломатических отношений двух стран.
Так, в ходе беседы с Уильямом Х. Мозером, заместитель Премьер-Министра Роман Скляр отметил, что сегодня США является одним из важнейших партнеров Казахстана на международной арене, а отношения между двумя странами складываются в духе дружбы и взаимопонимания на протяжении многих лет.
Во время встречи стороны обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами на краткосрочную и долгосрочную перспективы в актуальных областях взаимодействия. Стороны условились и дальше сохранять положительный вектор развития отношений и прилагать все усилия по их дальнейшему укреплению как в экономической, политической, так и в социальной сферах.
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