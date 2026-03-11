телерадиокомплекс президента РК
    15:53, 11 Март 2026 | GMT +5

    Роман Скляр вошел в Совет директоров ERG

    Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 27 декабря 2013 года «О некоторых вопросах, касающихся компании Eurasian Resources Group S.a.r.l.», передает агентство Kazinform.

    Роман Скляр
    Фото: Министерство промышленности и строительства

    — Разрешить Скляру Роману Васильевичу — первому заместителю Премьер-министра Республики Казахстан и Такиеву Мади Токешовичу — министру финансов РК входить в состав Совета директоров компании «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» (Люксембург), — говорится в документе.

    Следовательно, Роман Скляр заменил в Совете директоров компании Серика Жумангарина.

    Постановление вступает в силу со дня его подписания.

    Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG) — ведущая диверсифицированная международная горно-металлургическая компания со штаб-квартирой в Люксембурге. Является мировым лидером в производстве феррохрома, кобальта и крупным поставщиком меди. Правительство РК владеет 40% долей компании.

    Ляззат Сейданова
