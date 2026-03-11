Роман Скляр вошел в Совет директоров ERG

— Разрешить Скляру Роману Васильевичу — первому заместителю Премьер-министра Республики Казахстан и Такиеву Мади Токешовичу — министру финансов РК входить в состав Совета директоров компании «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» (Люксембург), — говорится в документе.

Следовательно, Роман Скляр заменил в Совете директоров компании Серика Жумангарина.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG) — ведущая диверсифицированная международная горно-металлургическая компания со штаб-квартирой в Люксембурге. Является мировым лидером в производстве феррохрома, кобальта и крупным поставщиком меди. Правительство РК владеет 40% долей компании.