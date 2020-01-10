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Роман Скляр: Случаи необработки спецжидкостью самолетов в день крушения судна Bek Air были не единичны

10 Января 2020 16:51
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Роман Скляр: Случаи необработки спецжидкостью самолетов в день крушения судна Bek Air были не единичны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что случаи необработки специальной жидкостью против обледенения в день крушения самолета компании «Bek Air» были не единичны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В период с 00:01 часа до 07:00 часов 27 декабря прошлого года в аэропорту Алматы были обработаны пять авиасудов, а пять не обрабатывались (специальной жидкостью против обледенения)», - сказал Роман Скляр на брифинге в СЦК.

Также, по его словам, установлено, что 27 декабря прошлого года не производилась обработка противоблединительной жидкостью самолёта компании «Bek Air», вылетевшего в 05:30 утром по маршруту Алматы-Атырау. Комиссия изучает и этот вопрос.

Ранее, вице-премьер РК на брифинге в СЦК назвал основную версию падения самолета Bek Air и пояснил, почему исключили некоторые другие версии крушения самолета Bek Air. Кроме того, озвучена хронология переговоров пилотов потерпевшего крушение самолета Bek Air.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.




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Ключевые слова: Правительство РК, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Серик Сабеков

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