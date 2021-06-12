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    16:27, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Роман Скляр - резервистам:  Я восхищаюсь вашими способностями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Само нахождение в кадровом резерве ко многому обязывает. Я абсолютно уверен, что каждый из вас найдет свое место в частном секторе или на государственной службе и займет заслуженное достойное место. Я восхищаюсь вашими способностями. Видя, как вы проходили это все, какие были тесты, мои коллеги рассказывали, как они ночами не спали, сколько было волнений, многие не прошли. Те люди, которые попали в кадровый резерв, заслуживаете большого уважения», - обратился Роман Скляр к представителям Президентского молодежного кадрового резерва.

    Роман Скляр стал спикером панельной сессии «Развитие городов и урбанистика».

    Как отметил вице-премьер, агломерацией он занимается в течение пяти лет.

    «Процесс урбанизации в мире ускоряется и по прогнозам к 2050 году две трети населения мира уже будут проживать в городах (…). Производительность труда в крупных городах на 30-50% выше по сравнению с другими территориями. У нас в стране имеются три города республиканского значения, 14 областных центров и большой город Семей, 27 моно- и 42 малых городов. Сегодня в городах проживают 11,2 млн населения страны», - проинформировал Роман Скляр.

    Напомним, в Нур-Султане проходит форум Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР). В ходе форума любой член ПМКР сможет рассказать свою историю успеха, предложить идеи по развитию государства или отрасли и презентовать собственные проекты руководителям высшего звена напрямую.



    Теги:
    Правительство Президентский кадровый резерв Правительство РК Общество
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