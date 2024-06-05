Роман Скляр рассказал, к чему приведет отмена утильсбора

Причины введения утилизационного сбора разъяснил первый вице-премьер Роман Скляр. До вступления нашей страны в ВТО таможенная пошлина составляла 30% на автомобиль, деньги поступали в бюджет, передает агентство Kazinform.

— Вступив в ВТО, Казахстан принял на себя новые обязательства и открыл рынок. Таможенная пошлина стала 15%. При этом, находясь в едином экономическом пространстве с Российской Федерацией и с Беларусью, которые производят автомобили и ввели утилизационный сбор, мы не могли остаться в стороне от этого. Они ввели утилизационный сбор, в ответ мы также ввели данный платеж. Но тогда в Экологическом кодексе была такая норма, что частный оператор РОП управляет средствами, которые приходят от данного косвенного налога. Ситуацию исправили в 2022 году, сейчас прямым бенефициаром является государство в лице АО «Жасыл даму» Министерства экологии и природных ресурсов, — сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что средства, которые поступают в виде косвенного налога, тратятся открыто, на нужды государства и граждан. АО «Жасыл даму» ежегодно показывает это в своих отчетах. В то же время решаются другие задачи по обновлению отечественного автопарка, формированию отрасли по переработке отходов и развитию собственного производства.

Так, в 2022 году на льготное автокредитование было направлено 100 млрд тенге, на лизинг автобусов — 30 млрд тенге. На лизинг тракторов и комбайнов в 2023 году выделено 50 млрд тенге.

Наряду с этим на финансирование обрабатывающей отрасли предусмотрено 265 млрд тенге, в том числе: 185 млрд — на строительство заводов по переработке отходов, 50 млрд тенге — на обновление основных средств МЧС РК, 15 млрд — на лизинг автобусов, 10 млрд — на приобретение противопожарной техники для лесных учреждений и природоохранных организаций.

В Казахстане насчитывается более 5 млн автомобилей при населении в 20 млн человек. Отмена всех барьеров, в том числе регистрационного сбора на автомобили старше 3 лет приведет к ввозу старых машин в страну и значительно ухудшит экологическую обстановку, говорит первый вице-премьер.