Роман Скляр провел заседание Совета по привлечению инвестиций

Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на правительство РК.

АО «НК «Kazakh Invest» был презентован новый методический справочник, где детально прописан путь инвестора. В нем отображен маршрут от инициации до фактической реализации проекта. Каждый центральный государственный и местный исполнительный орган будет руководствоваться данной методичкой при работе с инвесторами.

Председатель правления нацкомпании Ержан Елекеев также доложил о статусе реализации проектов казахстанско-катарской рабочей группы.

В двустороннем товарообороте между Казахстаном и Катаром отмечается положительная динамика — в 2023 году рост составил 50%. На сегодняшний день в рамках сотрудничества двух стран сформирован инвестиционный пул, который включает 15 проектов общей стоимостью более $18 млрд.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства разработан перечень из 17 крупных приоритетных проектов, каждый из которых направлен на создание целого кластера сопутствующих предприятий. В ходе рассмотрения данного перечня была заслушана информация о проектах в сферах туризма и пищевой промышленности.

На заседании также обсужден ряд актуальных проблемных вопросов инвестиционных проектов, протокольные решения по которым направлены в соответствующие государственные органы для исполнения.